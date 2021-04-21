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  3. Sosyal medyada dile düşen Hülya Avşar'dan makyajsız poz!

Sosyal medyada dile düşen Hülya Avşar'dan makyajsız poz!

Masumiyet adlı dizide rol alan Hülya Avşar, dizide yüzüne yapılan filtre ile sosyal medyada alay konusu olmuştu. Avşar yıllara meydan okuyan güzelliği ile makyajsız halini paylaştı.

Sosyal medyada dile düşen Hülya Avşar'dan makyajsız poz!

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Hülya Avşar, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sıfır makyaj haliyle fotoğrafını yayınlayan Avşar, gönderisine  yıldız emojisi koydu. Avşar'ın pozu takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLMUŞTU

Fox TV'de yayınlanan Masumiyet adlı fenomen dizide Hale karakterine hayat veren usta oyuncu geçtiğimiz hafta sosyal medyanın gündemine gelmişti. Dizide yüzüne yapılan filtre ile eleştirilirken aynı zamanda sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu haline gelmişti. Gündem olan konu hakkında Avşar'da tiye alarak gelen yorumlara "Bende aynı fikirdeyim" şeklinde yanıt vermişti.

Sosyal medyada dile düşen Hülya Avşar'dan makyajsız poz!

YILLARA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK

57 yaşındaki başarılı oyuncu, İnstagram hesabından bir paylaşımda daha bulundu. Avşar kızı, bu kez doğal halini gözler önüne serdi. Gönderisine  yıldız emojisi koyan Hülya Avşar'ın makyajsız pozu, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Öte yandan Avşar, yıllara meydan okuyan güzelliği ile gençlere taş çıkartmaya devam ediyor. Cesur pozuyla çıkan filtre haberlerine göndermede bulundu.

Sosyal medyada dile düşen Hülya Avşar'dan makyajsız poz!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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