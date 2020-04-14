Sosyal medyada gündem oldu! Acun Ilıcalı, Nisa'ya kızdı 

Survivor 2020'nin 13 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelen bölümünde Acun Ilıcalı, birleşme partisinden sonraki ilk ödül oyununda Nisa'yı uyardı. Bu anlar sosyal medyada tepkiye neden oldu.

12 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümün ardından Survivor 2020'nin yeni bölüm fragmanını izleyen izleyiciler Acun Ilıcalı'nın Gönüllüler takımı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'na kızmasını sosyal medyada eleştirdi.

İşte Acun Ilıcalı'nın sosyal medyada aldığı bazı tepkiler:

Survivor 2020'nin 13 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde, birleşme partisi sonrasında ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyununda karşı karşıya geldi. İki takımın voleybol sahasında mücadele ettiği oyunda Nisa krizi yaşandı.

Ödül oyununda yer almayan ve kenarda oturan fakat takıma da destek vermeyen Nisa'ya ilk tepki Yasin'den geldi. Yasin'in "Bu sahaya çıkan bazı arkadaşlara benchten destek vermiyorlar. Delireceğim" sözleri dikkat çekti.

Acun Ilıcalı ise Nisa'yı uyararak, "Ben Survivor'da sakatlıktan dolayı oynayamayanı gördüm, takımla çok ciddi problemi olup oynamayanı da gördüm. Çok takımsal bir hareket olmadı bu yaptığın. Bu çok normal bir hareket değil. Senin yüzünden zora düşen bir takım var. Çırpınan arkadaşların senden bir destek göremedi" dedi.

Survivor 2020'nin son bölümünü izleyenlerin Nisa ile ilgili paylaşımları:

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.