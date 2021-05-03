Sosyal medyada gündem oldu! 1 Mayıs gösterilerine damga vuran Ayşe teyze sosyal medyada fenomen oldu

1 Mayıs İşçi Bayramı, Almanya'nın başkenti Berlin’de bazı göstericilerin polisle çatışması nedeniyle olaylı geçti. Çok sayıda kişinin yaralandığı ve gözaltıların olduğu gösteriler sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.

66 yaşındaki Aksaraylı Ayşe teyze, 1 Mayıs yürüyüşünden önce evinin önündeki meydanda toplanan göstericilere balkona çıkarak el salladı ve öpücükler attı. Ayşe teyze aşağıdakilerden aynı tepkiyi aldı. Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK PAYLAŞILAN İÇERİKLERDEN OLDU

Ayşe Şaşmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada aslında balkona çıkmayı planlamadığını ama güneşi görünce balkona çıkmaya karar verdiğini ifade etti. Şaşmaz, "Önce balkona çıkmak aklımda falan yoktu" ifadelerini kullandı. Mahallesinden tanıdık gençleri görünce onlara el salladığını kaydeden Şaşmaz, "Aşağıdaki gençler arasında tanıdık birilerini gördüm, onlara el salladım. Onlar da bana el salladı ve öpücük attılar. Sonra aşağıda biriken diğer çocuklar ve gençler de hep beraber bana el sallamaya, öpücük atmaya başladı. Sonra ben de onlara el salladım, öpücük attım. Baktım halk bana döndü ve bana yöneldi, ben de duygulandım. Onlar bana öpücük atıyor, ben onlara öpücük atıyorum. Sanki onların içindeyim" ifadelerini kullandı.

1973'TEN BU YANA BERLİN'DE YAŞIYOR

1973 yılından bu yana Berlin’de yaşayan Ayşe Şaşmaz, çocuğu olmadığı için mahallesinde yaşayan bütün gençleri çocuğu gibi gördüğünü ifade etti. Şaşmaz, sosyal medya görüntülerinin Londra’da yaşayan akrabalarına kadar ulaştığını kaydetti. Londra’dan dahi arayıp kendisini kutlayanlar olduğunu söyleyen Şaşmaz, "Ben zaten insanları seviyorum. Din, dil, ırk ayırt etmem. Ben öyle bir insanım, inancım da var, ben herkesi seviyorum. Gençleri de seviyorum, onlar da beni seviyor. Yola çıksam, parka çıksam hiç tanımadığım insanlar bile anne diyor selam veriyor. Ben de onlarla konuşurum, büyüğüyle de konuşurum, küçüğüyle de konuşurum. Çocuğum yok ama herkes benim çocuğum" ifadelerini kullandı.

Yakınlarda emekli olan Berlin’in Aksaraylı Ayşe teyzesi, mutlu ve mütevazi bir yaşam sürdüğü mahallesinde bugünlerde sosyal medya fenomeni olmanın keyfini çıkarıyor.

İşte sosyal medyada gündem olan görüntü: