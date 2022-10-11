Sosyal medyada gündem oldu! Bakan Soylu soru soran muhabirini çenesini okşadı: "Canım benim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu'nun (INSARAG), Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi (AEME) Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı'nın başlaması nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlediği törene katıldı.
MUHABİRİN YÜZÜNÜ OKŞADI
Bakan Soylu törene gittiği sırada FOX Haber muhabirinin ‘adreslere kayıtlı çıkan yabancılar' sorusuna yanıt vermedi. Muhabirin yüzünü okşayan Bakan Soylu, “Canım benim.” ifadesini kullanarak uzaklaştı.