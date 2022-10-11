Sosyal medyada gündem oldu! Bakan Soylu soru soran muhabirini çenesini okşadı: "Canım benim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine soru soran muhabirin yüzünü okşayarak "Canım benim" dedi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu'nun (INSARAG), Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi (AEME) Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı'nın başlaması nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlediği törene katıldı.

Sosyal medyada gündem oldu! Bakan Soylu soru soran muhabirini yüzünü okşadı: Canım benim

MUHABİRİN YÜZÜNÜ OKŞADI

Bakan Soylu törene gittiği sırada FOX Haber muhabirinin ‘adreslere kayıtlı çıkan yabancılar' sorusuna yanıt vermedi. Muhabirin yüzünü okşayan Bakan Soylu, “Canım benim.” ifadesini kullanarak uzaklaştı.
Sosyal medyada gündem oldu! Bakan Soylu soru soran muhabirini yüzünü okşadı: Canım benim

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