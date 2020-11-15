Sosyal medyada kafa karıştıran paylaşım! Kerem Bursin ve Serenay Sarıkaya barıştı mı?

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan akılları karıştıran bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncunun psylaşımı dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile ayrılığının ardından sessizliğini korurken yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Sarıkaya 4 yıl birlikte olduğu ve ''Heyecan bitti'' diyerek ayrıldığı Kerem Bursin'in sweatshirtü ile yaptığı paylaşım takipçilerini heyecanlandırdı.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzerindeki sweatshirtün Bursin'in daha önce yaptığı bir paylaşımda giydiği sweatshirtle aynı olunca takipçileri Sarıkaya'nın bir mesaj vermeye çalıştığını iddia etti.

Güzel oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.