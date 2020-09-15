Sosyal medyada yayılan videoya tepkiler peş peşe geldi: Irkçı kadın tutuklansın

Sosyal medyada uzun süre gündem olan Musa Orhan olayı ve "Sakarya ile Afyon'da Kürtlere saldırı" iddialarına sevindiği görülen ve hatta müzik eşliğinde dans eden kadının videosu tepkilere neden oldu.

Batman'da İpek Er'e tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, Sakarya'da yaşanan saldırı ve Afyon'da bir kişinin ırkçı saldırı sonucu yaşamını yitirmesini kastederek öven kişinin çektiği video sosyal medyada yayılması ile twitter'da kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Genç kadının paylaşımı kısa sürede yayılırken, tepkiler de peş peşe geldi. Twitter'da "Irkçı kadın tutuklansın" etiketi trend topic oldu.

Birçok kişi paylaştı. Yazdı çizdi. İlk başta ülkenin içine düşürüldüğü durum yüzünden utandım. Paylaşmak istemedim. Ama gerçek ortada. Faşizm budur!#ırkçıKadınTutuklansın pic.twitter.com/95IjTV26NK — Kenan Şülekoğlu (@kenansulekoglu) September 15, 2020

TEPKİLERE RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI

Sosyal medyada aldığı tepkilere rağmen geri adım atmayan genç kadın ırkçı söylemlerine devam etti.