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  3. Sosyal medyada yayılan videoya tepkiler peş peşe geldi: Irkçı kadın tutuklansın

Sosyal medyada yayılan videoya tepkiler peş peşe geldi: Irkçı kadın tutuklansın

Sosyal medyada yayılan video olay oldu. Kimliği henüz belli olmayan bir genç kadın tarafından çekilen video sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kısa sürede yayılan video'ya twitter'da, "Irkçı kadın tutuklansın" etiketi trend oldu.

Sosyal medyada uzun süre gündem olan Musa Orhan olayı ve "Sakarya ile Afyon'da Kürtlere saldırı" iddialarına sevindiği görülen ve hatta müzik eşliğinde dans eden kadının videosu tepkilere neden oldu. 

Batman'da İpek Er'e tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, Sakarya'da yaşanan saldırı ve Afyon'da bir kişinin ırkçı saldırı sonucu yaşamını yitirmesini kastederek öven kişinin çektiği video sosyal medyada yayılması ile twitter'da kısa sürede gündem oldu. 

Sosyal medyada yayılan videoya tepkiler peş peşe geldi: Irkçı kadın tutuklansın

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Genç kadının paylaşımı kısa sürede yayılırken, tepkiler de peş peşe geldi. Twitter'da "Irkçı kadın tutuklansın" etiketi trend topic oldu.

 

 

TEPKİLERE RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI

Sosyal medyada aldığı tepkilere rağmen geri adım atmayan genç kadın ırkçı söylemlerine devam etti.

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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