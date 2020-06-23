Sosyal medyadan çağrı yaptılar! Cizre Devlet Hastanesi Koronavirüs hastalarıyla doldu

Cizre devlet hastanesi koronavirüs hastalarıyla doldu.

Cizre'de yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından 'Cizre'ye bak' etiketiyle kampanya başlatıp yetkililere önlem alma çağrısında bulundu.

CİZRE'DE KORONAVİRÜS VAKALARINDA OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ

Şırnak Cizre'de koronavirüs vakalarında olağanüstü artış yaşanıyor. Cizre'de byram tatilinden önce vaka yokken ilçedeki hastane Koronavirüs hastalarıyla doldu.

Cizre Devlet Hastanesinden bir yetkili konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkili, “Maalesef hastanemizde yer kalmadı” dedi ve hastaların başka şehirlere sevk edildiğini söyledi.

Hastaneden bir yetkili, “Hastanemizde yer kalmadığı haberleri doğrudur. Bütün yataklar doldu. Hastanemizde 217 yatak bulunuyor. Virüs tespit edilen hastalar farklı şehirlere sevk ediliyor. En yakın hastane Şırnak Devlet Hastanesi olduğu için hastaların büyük bir bölümünü buraya gönderiyoruz” dedi

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki koronavirüs vaka artışına ilişkinn Sağlık Bakanlığı’na bir önerge verdi.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Cizre esnafının kendi inisiyatifini kullanarak kepenk kapattığını ifade ederek "Bütün aksaklıklara rağmen ciddi önlemler alınmamakla beraber esnafın kendi insiyatifi ile dükkanlarını kapatması, valilik ve kaymakamlık tarafından desteklenmemektedir. Tekrar açmaları konusunda da uyarı yapıldığı iddia edilmektedir" dedi.

İmir, Koca’ya şu soruları yöneltti:

"Bakanlığınız Cizre’de yaşanan vaka artışından haberdar mıdır? Son bir ay içerisinde Cizre’de kaç ölüm vakası gerçekleşmiştir? Pozitif vaka sayısı kaçtır? Günlük veriler ilgili kurumlar tarafından neden açıklanmamaktadır?

"Şırnak ve ilçelerinde gerekli hastane dokümanlarının tedarik edilmemesinin sebebi nedir? Testlerin daha hızlı yapılmamasının sebebi nedir? Yaklaşık dört aydır süren pandemi sürecine rağmen gerekli önlemler neden alınmamaktadır?

"Esnaflar ve halk önlemler alırken hükümet yetkilileri neden destek vermemektedir? Her gün onlarca vaka belirlenirken halen normalleşme sürecinden söz edilmesi doğru mudur?

"Pandemi sürecinin başında vakalar az olduğu için resmi kurumlar tarafından veriler paylaşılırken, vakaların artması ile veri akşının kesilmesinin sebebi nedir? Bu alınacak önlemler için riskli değil midir?

"Cizre’de günde toplam kaç test yapılmaktadır? Pozitif çıkan vakaların evlerine gönderildiği doğru mudur?"