Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Almanya'dan gelen gurbetçi, "Açım" diyen vatandaşa 5 TL attı: "Sadakam olsun"

Türkiye yüzde 83.45'e kadar çıkan enflasyon dar gelirliler başta olmak üzere tüm vatandaşları etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle zor durumunda olduklarını ifade eden vatandaşlar yaşadıkları zorlukları sokak röportajlarında dile getiriyor. Son olarak Kanal Dünya adlı Youtube kanalının İstanbul Eminönü’nde yaptığı sokak röportajında gerginlik yaşandı.

"AÇIM BEN, EMEKLİYİM"

Emekli bir vatandaş yaşadığı ekonomik durumu dile getirerek, "Açım ben, emekliyim." dedi.

"AÇ OLSAN AYAKTA DURAMAZSIN"

Almanya’da yaşadığını söyleyen gurbetçi ise, "Bırak Allah aşkına, aç olsan ayakta duramazsın” dedi. Bir başka vatandaş ise, "Şükret. Allah'a şükret" ifadesini kullandı.

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5 TL UZATTI

Gurbetçi kadın, elindeki 5 TL'yi emekli vatandaşa atarak, "Sana sadakam olsun" diye konuştu. Çevredekiler, gurbetçinin yaptığı hareketle emekli vatandaşa hakaret ettiğini öne sürerek yaşananlara tepki gösterdi.