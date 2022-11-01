Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Almanya'dan gelen gurbetçi, "Açım" diyen vatandaşa 5 TL attı: "Sadakam olsun"

İstanbul Eminönü'nde yapılan sokak röportajında “Açım” diyen emekli vatandaşa 5 TL atan gurbetçi kadın tepki çekti.

Melahat Ersoy
Editör
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Türkiye yüzde 83.45'e kadar çıkan enflasyon dar gelirliler başta olmak üzere tüm vatandaşları etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle zor durumunda olduklarını ifade eden vatandaşlar yaşadıkları zorlukları sokak röportajlarında dile getiriyor. Son olarak Kanal Dünya adlı Youtube kanalının İstanbul Eminönü’nde yaptığı sokak röportajında gerginlik yaşandı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Almanya'dan gelen gurbetçi, Açım diyen vatandaşa 5 TL attı: Sadakam olsun

"AÇIM BEN, EMEKLİYİM"

Emekli bir vatandaş yaşadığı ekonomik durumu dile getirerek, "Açım ben, emekliyim." dedi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Almanya'dan gelen gurbetçi, Açım diyen vatandaşa 5 TL attı: Sadakam olsun

"AÇ OLSAN AYAKTA DURAMAZSIN"

Almanya’da yaşadığını söyleyen gurbetçi ise, "Bırak Allah aşkına, aç olsan ayakta duramazsın” dedi. Bir başka vatandaş ise, "Şükret. Allah'a şükret" ifadesini kullandı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Almanya'dan gelen gurbetçi, Açım diyen vatandaşa 5 TL attı: Sadakam olsun

5 TL UZATTI

Gurbetçi kadın, elindeki 5 TL'yi emekli vatandaşa atarak, "Sana sadakam olsun" diye konuştu. Çevredekiler, gurbetçinin yaptığı hareketle emekli vatandaşa hakaret ettiğini öne sürerek yaşananlara tepki gösterdi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Almanya'dan gelen gurbetçi, Açım diyen vatandaşa 5 TL attı: Sadakam olsun

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