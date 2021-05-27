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  3. Sosyal medyayı salladı: Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' bugün yayınlanıyor!

Sosyal medyayı salladı: Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' bugün yayınlanıyor!

Efsane dizi Friends'in, sona ermesinden 17 yıl sonra özel bir bölüm için tekrar izleyiciyle buluşacak olması sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Sosyal medyayı salladı: Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' bugün yayınlanıyor!

Friends Reunion, HBO'nun internet üzerinden yayın hizmeti HBO Max'ta bugün yayınlanacak.

Başrolü paylaşan altı kişilik ekibin tam kadro bir arada bulunması dizi severleri oldukça sevindirdi.

Dizinin özel bölümünü merakla bekleyen izleyiciler Twitter'da gündem yarattı.

Dizinin orijinal kadrosundaki tüm isimler, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica) , Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) ve David Schwimmer (Ross) özel bölümde yer alacak.

Sosyal medyayı salladı: Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' bugün yayınlanıyor!

Ancak özel bölüm eski sezonun devamı niteliğinde olmayacak. Friends özel bölümü, oyuncuların eskileri yâd ettiği sahnelerden oluşuyor.

Sosyal medyayı salladı: Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' bugün yayınlanıyor!

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