Sosyal medyayı sallayan iddia! Kahin Baba Vanga Kovid-19'u öngördü mü?

İlk olarak 2019 yılı sonunda Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 28 temmuz 2021 tarihi geçerli olmak üzere dünya çapında 195,26 milyondan fazla insana bulaştı. Bu süreçte 4,18 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu.

Virüsün bu ani çıkışı, insanları komplo teorilerine inanmaya ve doğaüstü nedenlere bağlamaya itti. Twitter’daki gündem ise Baba Vanga’nın takipçilerinin yorumları.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre 'Balkan Nostradamus'u' olarak anılan Baba Vanga Kovid-19’u öngördü.

Twitter’daki bir kişinin yorumu şöyle: "Tahminler: Koronavirüsün gelişini tahmin ettiğine inanılan Bulgar mistik Baba Vanga (1996), 2020'de Pakistan, Çin, Japonya ve Alaska'nın sular altında kalacağını ve 2021'de Asya'yı vuracak 7,5 büyüklüğünde bir deprem olacağını tahmin etmişti.”

Başka bir kullanıcı ise, "Nostradamus ve Baba Vanga'nın bunu öngördüğünü anlayan var mı... Asırlık peygamber tüm bunları öngördü.#koronavirüs #pandemi #COVID19 #Acil Durum" şeklinde bir tweet paylaştı.

Bir başka Twitter kullanıcısı, "Koronavirüsü öngören kör mistik Baba Vanga, Trump'ın gizemli bir hastalığa yakalanacağını da tahmin etti.” yorumunu yaptı.

KAFASI KARIŞIK VE ZAR ZOR AYAKTA DURUYOR

Trump hakkında Baba Vanga’nın, “Zaten bana oldukça hasta görünüyor. Onun kötü olmasını istemem, hareket ve konuşma şekli, gücü olmayan biri gibi. Kafası karışık ve zar zor ayakta duruyor." Şeklinde bir öngörü sunduğu belirtiliyor.

Baba Vanga ile tanışan bir kadının söylediği , Vanga’nın insanları yıllar önce Covid-19’un dünyanın her yanı saracağı konusunda uyardığı söylemi İngiliz Express gazetesinde bir haberde yer aldı.

Bu kadar şaşırtıcı iddiaya karşın, Baba Vanga’nın geleceği tahmin edebildiği ile ilgili net hiçbir kanıt bulunmuyor.