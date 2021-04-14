Sosyal mesafeye aldırmadılar, tek gecede can kaybı binin üstüne çıktı!

Hindistan, koronavirüs vaka sayısının dünyada en yüksek olduğu ikinci ülke olarak yer alıyor. Ancak vaka sayısına rağmen Hindistan'da dini tören kutlanmaya devam ediliyor. Yüzbinlerce kişinin katıldığı törende son 24 saatte ülkede 184 bin 372 vaka görüldü.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ GANJ NEHRİ'NDE YIKANDI!

Vaka sayıların rekor üstüne rekor kırmasına rağmen milyonlarca Hindu "Kumb Mela" adlı dini bayram için Uttarakhand eyaletine bağlı Haridwar kentindeki Ganj Nehri'nde yıkanmaya devam ediyor. Söz konusu bayram, Hinduizm geleneklerine göre kutlanıyor. Ancak videoda dini bayramı kutlayan kişilerin sosyal mesafeye dikkat etmediği ve iç içe olduğu görülüyor.

Organizasyonda görevli polis Sanjay Gunjyal, bu sabah yaklaşık 650 bin kişinin nehirde yıkandığını söyleyerek, "Kalabalık olmayan yıkanma alanlarında sosyal mesafeye uymadıkları için insanlar para cezasına çarptırılıyor, ancak çok kalabalık olan yerlerde ceza kesmek çok zor" diye konuştu.

SON 24 SAATTE CAN KAYBI BİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI!

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 184 bin 372 vaka tespit edildi. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 13 milyon 873 bin 825'e yükseldiği duyuruldu.

Son 24 saatte can kaybı da bini aştı. 1 günde bin 27 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı 172 bin 85'e ulaştı. Ülkedeki vakaların yaklaşık dörtte birinin görüldüğü Maharashtra eyaletinde virüsün yayılmasını kontrol altına alabilmek için bugünden itibaren katı kısıtlamalar getirilmesi beklentiler arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük organizasyonu olarak görülen etkinlikte Hindular, Ganj Nehri'nde yıkanmanın sonucunda günahlarından arınacağına inanıyor.

(İHA)