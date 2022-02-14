Sosyetenin yakışıklısı Hakan Aydın Rus model ile yeni aşka yelken açtı! Bunu duyan Aygün Aydın'dan bomba bir hamle geldi!

Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa etmesinin ardından tanınan oyuncu Aygün Aydın yaptığı hareketle yine gündeme geldi. Daha önce Sabancı'nın hakkında 3 günlük hapis cezası aldırdığı Aydın para bulamazsa eskortluk yapmak zorunda kalacağını açıklamasıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Sabancı'nın peşini bırakmayan Aygün Aydın son olarak ünlü iş insanının doğum gününü görünce mekan bastı.

Hakan Sabancı'nın Rus sevgilisi olduğu iddia edilen modelle ve dostlarıyla kutladığı doğum günü videoları sosyal medyada yayılınca Aygün Aydın kıskançlık krizine girdi.

"SEN DAHA ÇOK AĞLARSIN"

29. yaş gününü kutlayan Hakan Sabancı, ünlü bir modelle fotoğraf paylaşınca bu fotoğrafı gören Aydın mekanın kapısına gitti.

Aygün Aydın mekanın kapısından videolar paylaşıp "Sen daha çok ağlarsın" dedi.