Yeni yıla kısa bir süre kala cadılar bayramı kutlamaları da salgına rağmen hız kesmeden devam ediyor. Önceki gece Feryal Gülman ve Kemal Gülman’ın oğlu Aslan Gülman ailesine ait yalıda cadılar bayramı partisi düzenledi.

Vaka sayılarının giderek arttığı günlerde bu kez de iş adamı Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman verdiği parti ile gündem oldu.

Gülman ailesi ait olan 250 milyon TL değerindeki yalılarında Cadılar Bayramı partisi düzenledi.

Pandemi kurallarının dikkate alınmadığı partiye yaklaşık 270 kişi katıldı. Gece yarısını geçmesine rağmen eğlencenin devam etmesi üzerine polis yalıya baskın yaptı.

Polisin gelmesiyle yalıyı terk edenler, çıkışta yüzlerini gizledi. Partiden çıkanlara filyasyon ekibi kapıda 930 TL para cezası kesti.

ASLAN GÜRMAN KİMDİR?