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Şota Arveladze'nin zafer dansı binlerce izlendi!

Özbekistan liginde takım çalıştıran Gürcü teknik adam Şota Arveladze, takımının başında kazandığı şampiyonluğun ardından yaptığı dans ile sosyal medyanın gündemine girdi.

Süper Lig'de uzun yıllar takım çalıştıran ve top koşturan Şota Arveladze, şu sıralar Özbekistan liginde Pakhtakor adlı bir takımı çalıştırıyor. Başında olduğu takımla birlikte üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan Arveladze, bu zaferini dansla kutladı. Arveladze'nin zafer dansı, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. 

Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nin 23. haftasında Kokand 1912’yi 2-1 yendi. Bu galibiyetle puanını 59'a yükselten Pakhtakor, en yakın rakibi Nasaf ile arasındaki puan farkını 13'e çıkartarak şampiyonluğunu ilan etti. Şota yönetiminde geçen sezon da bitime 6 hafta kala ipi göğüsleyen Pakhtakor, toplamda 13. şampiyonluğunu kazandı.

Ülkenin en köklü kulüplerinden Pakhtakor, Özbekistan Kupası'nı 12 kez müzesine götürürken, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de 2003 ve 2004 yıllarında yarı final oynama başarısı gösterdi.

Teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota Arveladze, 2017'nin haziran ayında Pakhtakor'un başına geçmişti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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