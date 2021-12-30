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  3. Söyledikleriyle liyakatı savunan, yaptıklarıyla liyakatsiz davranışlar sergileyen CHP'li İBB, başvuru yapan müzisyen Sercan Direk'i sınava bile çağırmadı!

Söyledikleriyle liyakatı savunan, yaptıklarıyla liyakatsiz davranışlar sergileyen CHP'li İBB, başvuru yapan müzisyen Sercan Direk'i sınava bile çağırmadı!

Son dönemlerde "liyakat" kelimesini, konuşmalarında sıkça geçiren CHP, İBB'nin Türk Halk Müziği Yetişmiş Solist alımına başvuru yapan müzisyeni, sınava dahi çağırmadı.

Cümlelerinde liyakat ve liyakatsizlik arasında doku dokuyan CHP'li İBB, yeni bir haksızlığa daha davetiye çıkardı. Ünlü türkücü Sercan Direk, İBB'nin alımını gerçekleştirdiği  Türk Halk Müziği Yetişmiş Solist sınavlarına başvurdu. Ancak, başvurusunun ardından sınav süresine kadar haber alamayan türkücü, sınava dahi çağrılmadığını öğrendi. Yapılan haksızlık karşısında sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Direk, İBB'ye isyan etti.

Söyledikleriyle liyakatı savunan, yaptıklarıyla liyakatsiz davranışlar sergileyen CHP'li İBB, başvuru yapan müzisyen Sercan Direk'i sınava bile çağırmadı!

"HAKKIMI YEDİRMEYECEĞİM"

Yaşadığı üzüntü karşısında öfkesini gizleyemeyen türkücü Sercan Direk, sosyal medya hesabında bir video yayınladı. İBB'nin kendisine yaşattığı liyakatsiz davranış karşısında hakkını sonuna kadar savunacağını dile getiren türkücü, "Bu liyakatsiz ve vurdumduymaz tavır karşısında hakkımı yedirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Söyledikleriyle liyakatı savunan, yaptıklarıyla liyakatsiz davranışlar sergileyen CHP'li İBB, başvuru yapan müzisyen Sercan Direk'i sınava bile çağırmadı!

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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