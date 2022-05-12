Alişan'ın yeğen ve yenge sevgisi Buse Varol'u çıldırttı! İlgisiz kalınca çileden çıktı! "Biraz da ailenle ilgilen"Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapalı olacak!Cumhurbakanı Erdoğan talimat verdi ! "Çalışmaları hızlandırın"Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon toplantısı sonrası açıklama: Cesur adımlar atma konusunda mutabık kaldıkSoylu - Özdağ gerginliği tırmanıyor! Ümit Özdağ Süleyman Soylu'ya tazminat davası açtı!Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in fotoğrafı alay konusu oldu! Takipçileri acımadan eleştirdi! “Senin ağzın neden bu kadar büyük, büyükanne!”Gazeteci Özlem Gürses açıkladı! İmamoğlu, Karadeniz turunun masraflarını İBB bütçesinden karşılamış: "Benim bir rütbem var, unvanım var"Gelinim Mutfakta 12 Mayıs 2022 Perşembe puan durumu | 12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Van Valisi Ozan Balcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ozan Balcı biyografisiUşak Valisi Turan Ergün kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir? Turan Ergün biyografisi
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Soylu - Özdağ gerginliği tırmanıyor! Ümit Özdağ Süleyman Soylu'ya tazminat davası açtı!

Soylu - Özdağ gerginliği tırmanıyor! Ümit Özdağ Süleyman Soylu'ya tazminat davası açtı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ'a “Adam yerine koymam, hayvandan aşağı birisidir” demesi üzerine Özdağ, Soylu'ya tazminat davası açtı.

Soylu - Özdağ gerginliği tırmanıyor! Ümit Özdağ Süleyman Soylu'ya tazminat davası açtı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,  “Ben bu adamı adam yerine de insan yerine de koymam Bu, hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i Safilindir, bu kadar basit” sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya manevi tazminat davası açtı.

İçişleri Bakanı Soylu, TGRT katıldığı programda, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’a "Hiç muhatabım değildir. Ben bu adamı adam yerine de insan yerine de koymam Bu, hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i Safilindir, bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Soylu - Özdağ gerginliği tırmanıyor! Ümit Özdağ Süleyman Soylu'ya tazminat davası açtı!

ZAFER PARTİSİ'NDEN HADSİZ ÇIKIŞ

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Özdağ'ın Soylu hakkında manevi tazminat davası açtığı belirtildi.  Açıklamada "AİHS ve Anayasa çerçevesinde bir partinin Genel Başkanı sıfatıyla, siyasi bir kişilik olarak düşüncelerini ifade etmiş olmasından dolayı, kamuoyu önünde kişiliğine saldırılmış ve küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Bu sebeple Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından, manevi tazminat davası açılmıştır. Davanın kazanılması durumunda, sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacaktır." denildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT