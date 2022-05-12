Soylu - Özdağ gerginliği tırmanıyor! Ümit Özdağ Süleyman Soylu'ya tazminat davası açtı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Ben bu adamı adam yerine de insan yerine de koymam Bu, hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i Safilindir, bu kadar basit” sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya manevi tazminat davası açtı.

İçişleri Bakanı Soylu, TGRT katıldığı programda, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’a "Hiç muhatabım değildir. Ben bu adamı adam yerine de insan yerine de koymam Bu, hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i Safilindir, bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

ZAFER PARTİSİ'NDEN HADSİZ ÇIKIŞ

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Özdağ'ın Soylu hakkında manevi tazminat davası açtığı belirtildi. Açıklamada "AİHS ve Anayasa çerçevesinde bir partinin Genel Başkanı sıfatıyla, siyasi bir kişilik olarak düşüncelerini ifade etmiş olmasından dolayı, kamuoyu önünde kişiliğine saldırılmış ve küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Bu sebeple Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından, manevi tazminat davası açılmıştır. Davanın kazanılması durumunda, sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacaktır." denildi.