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Soyunan soyunana! Mardin'de bir adam çırılçıplak sokaklarda gezdi! Gözlerine inanamayanlar bakın ne yaptı!

 Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından darp edildikten sonra ihbar edildi.

Soyunan soyunana! Mardin'de bir adam çırılçıplak sokaklarda gezdi! Gözlerine inanamayanlar bakın ne yaptı!

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde Eski Hastane Caddesi'nde iddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin sağlık raporu bulunan ve yine iddiaya göre avukat olan A.Ö., çıplak gezerken vatandaşlar tarafından görüldü.

aw643652-01-001.jpgSoyunan soyunana! Mardin'de bir adam çırılçıplak sokaklarda gezdi! Gözlerine inanamayanlar bakın ne yaptı!

Bazıları telefonla kamera kaydı alırken bir vatandaş A.Ö.'yü darp etti. Etrafı sarılan A.Ö.'nün, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Soyunan soyunana! Mardin'de bir adam çırılçıplak sokaklarda gezdi! Gözlerine inanamayanlar bakın ne yaptı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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