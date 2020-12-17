Sözcü gazetesine büyük vergi şoku: Tam 14,5 milyon lira!

Türkiye'nin en çok satan 3 gazetesi arasında yer alan ve muhalif yayın politikasıyla dikkatleri üzerine çeken Sözcü gazetesinin ceza hanesine yeni bir meblağ daha eklendiği duyuruldu. Gazetenin "Başaramayacaksınız!" diyerek manşetine taşıdığı konuyla ilgili haberinde "Türkiye'nin en çok satan gazetesi Sözcü'ye yönelik yıpratma operasyonları sürüyor. Gerçekleri yazdığı için iftira atılarak FETÖ'cülükle suçlanıp ceza verilen Sözcü'ye, şimdi de mali baskılarla diz çöktürülmeye çalışılıyor" denildi.

Muhalif tutumuyla sivrilen Sözcü'ye 2018 yılına ait toplam 14.5 milyon TL vergi cezası kesildi. Sözcü bu cezayı manşetinden "Başaramayacaksınız" diyerek duyurdu ve "Cezada yazsanız ilanlarımızı da kesseniz, hapse de atsanız, Sözcü'nün büyümesini engellemeyi asla ve asla…" ifadelerine yer verdi.

"VERGİLERİNİ DÜZENLİ ÖDÜYOR, ADİL DEĞİL"

DW Türkçe'ye konuşan Sözcü'nün avukatı İsmail Yılmaz, Türkiye'de en çok vergi ödeyen gazetesinin Sözcü olduğunu söylüyor. Bu cezaların kendilerini yıldıramayacağını anlatan Yılmaz, "Sözcü aynı zamanda Türkiye'de tirajı en fazla olan gazete. Vergilerini de düzenli ödeyen bir şirket. Hiç vergi ödemeyenler ya da çok az vergi ödeyen başka gazeteler olmasına rağmen Sözcü'ye inceleme yapıp ceza kesmek adil değil" diyor.

Yılmaz'a göre okurlarının gözünde büyük bır saygınlığa sahip Sözcü'ye yapılan baskılar sadece para cezaları ile de sınırlı değil. Yılmaz sözlerini "Muhalif duruşu yüzünden birçok şey yapıldı. Yazarlarına, çalışanlarına, sahibine karşı mantıksız, akıl almaz davalar açıldı" diye sürdürüyor.

"BİK CEZALARI ARTTI"

Sözcü gazetesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, şu ifadeler yer aldı:

"Kamudan resmi ilanlar dışında herhangi bir ilan almayan Sözcü'ye, Basın İlan Kurumu (BİK) cezaları ile baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Gazeteler için önemli gelir kaynaklarından birisi olan BİK ilanlarında Sözcü'ye uygulanan ambargo artıyor. 2020'nin Ocak-Kasım döneminde Sözcü'ye 166 bin lira BİK cezası kesilirken, grubun diğer gazetesi Korkusuz'a da 373 bin lira ceza kesildi. Yıl sonuna doğru BİK cezaları daha da arttı. 2020 Aralık ayı için de hem Sözcü'ye hem de Korkusuz'a 10'ar gün BİK cezası verildi. Yılın ilk 11 ayında her iki gazeteye toplam 26 gün ceza kesildiği göz önünde bulundurulduğunda, aralık ayında kesilen 10'ar gün cezanın ne kadar büyük olduğu da ortaya çıkıyor.

"GERÇEKLİKLE ALAKASI OLMAYAN AĞIR SUÇLAMALAR"

Gazetenin mali yönden çökertilmeye çalışıldığını belirten Sözcü’nün haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Daha önceden Fetöcülerin denediği mali operasyonların benzerleri şimdi deneniyor. 2010'lu yıllardan başlayarak gazetemizi mali açıdan çökertmek için uğraşan Vergi Müfettişi Çağlar Cerit ile Gelir İdaresi Grup Başkanı Zülfikar Küçükavcı'nın, “Fetöcü olduğu” ortaya çıkmıştı. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atadığı Cerit ve Küçükavcı, 1 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan KHK ile kamudan atıldı. Günümüzde de yazılı basında en fazla satan ve vergi ödeyen Sözcü'ye benzer vergi cezaları kesiliyor."

Yazılı basında açık ara en fazla vergiyi vermesine rağmen, gerçeklikle alakası olmayan suçlamalarla ağır vergi cezaları kesiliyor. Bununla beraber Basın İlan Kurumu (BİK) gelirlerine de sudan bahanelerle neşter vuruluyor. Kamu kurumlarından ve hükümetin kontrolündeki şirketlerden herhangi bir reklam almayan, sırtını tamamen okurun gücüne dayayan Sözcü'ye 2018 yılında toplam 14.5 milyon lira vergi cezası kesildi. Oysa ki, SÖZCÜ Gazetesi'nin bağlı bulunduğu Estetik ve Çağdaş şirketleri 2018 yılında 6 milyon TL, 2019 yılında 10.5 milyon lira vergi ödedi. Buna karşın devletin her yıl on milyonlarca liralık reklam desteğini alan iktidara yakın gazeteler, söz konusu vergi vermek olunca Sözcü'nün yanına dahi yaklaşamıyorlar."