Sözleşmeli öğretmen ataması, bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yapılıyor.Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 8 Ocak 2019 Cuma günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleşecek. Peki Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nedir? Atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? Atama sonuçları nasıl öğrenilir? Atanan sözleşmeli öğretmenlerden istene belgeler nedir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA ÇEKİLİŞ KURA SONUÇLARI

Farklı branşlardan toplam 20 bin öğretmenin kura ile görev yerlerini öğreneceği atama sonuçları, saat 10.00'da başlayan kura ile netleşti. Milli Eğitim Bakanlığının Ankara'da bulunan Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekilişine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılım sağladı. Ekranda adını gören öğretmen adayları, sevinç gözyaşlarını tutamadı. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ve atamaya yönelik bazı bilgiler

Branşlarında göreve başlamak için gün sayan öğretmen adaylarının merakla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci tamamlanıyor. Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekilişi sonrası öğretmenlerin görev yerleri belirlenmiş oldu.

Atama sonuçları tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayımlanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NEDİR?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için sabah saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, 8 Şubat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla yapılacak." denildi. Henüz saat kaçta sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağına dair resmi bir duyuru gelmedi. Geçen yıl temmuz ayında gerçekleşen atamalarda sabah saat 10.00'da canlı kura çekilişi yapılmış resmi sonuçlar 13.00'te belli olmuştu. 2019 Şubat atamalarında da sonuçların öğlen saatlerinde açıklanması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMASI NASIL YAPILIYOR?

Tercih işlemlerinin ardından atama işlemleri şu şekilde yapılıyor; Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınıyor, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARINDA ATANANLARDAN İSTENECEK BELGELER NELERDİR?

MEB’in daha önce yaptığı ‘Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu’na göre, sözleşmeli olarak ataması yapılan öğretmenlerden göreve başlama işlemi sırasında bazı belgeler istenecek. Bu belgeleri eksiksiz ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacak.

Tebligatı beklemeden göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurarak göreve başlayabilecek.





Elektronik Başvuru Formu’ndaki beyanlarla ibraz edilen belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engeli olmayanlar başlatılacak; tereddüte düşülenlerse değerlendirilmek için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na bildirilecek.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesiyle buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na gönderilecek. Bu adaylar hakkında MEB’in vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacak.

Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı konusunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecek.

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Atanan adaylardan istenecek belgelerse şöyle sıralandı:

- Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

- Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

- Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

- Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.

- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.