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  3. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav itiraz sonuçları açıklandı mı? 2021 Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakatlara itiraz sonuçları

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav itiraz sonuçları açıklandı mı? 2021 Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakatlara itiraz sonuçları

MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımında, Mayıs- Haziran tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardında itirazlar da geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Peki sözleşmeli öğretmen itiraz sonuçları açıklandı mı 2021? İşte yanıtı...

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav itiraz sonuçları açıklandı mı? 2021 Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakatlara itiraz sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 17 Mayıs- 25 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sözlü mülakat sonuçları Temmuz ayında açıklandı. Sınavlara itiraz edenler şimdilerde sonuçların açıklanacağı tarih için yoğun olarak araştırma yapıyor. Peki sözleşmeli öğretmen itiraz sonuçları açıklandı mı 2021? 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV İTİRAZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımında sözlü sınava itirazlar 12-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında alındı. Yapılan itirazların sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLA (E-DEVLET)

MART AYI BRANŞ DAĞILIMI

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav itiraz sonuçları açıklandı mı? 2021 Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakatlara itiraz sonuçları

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav itiraz sonuçları açıklandı mı? 2021 Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakatlara itiraz sonuçları Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav itiraz sonuçları açıklandı mı? 2021 Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakatlara itiraz sonuçları

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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