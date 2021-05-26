Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ kimdir, nereli, kaç yaşında? Şehit mi oldu? sorusu şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yer aldı. Biz de konuyla ilgili tüm detayları haberimizde yer verdik.

CANER ÜLÜĞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda görevli sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ'ün şehit olduğu haberinin paylaşılması üzerine hayatı merak konusu oldu. Şehidimiz Caner Ülüğ'ün 27 yaşında ve Eskişehirli olduğu öğrenildi. Şehidimizle ilgili detaylı bilgiler geldiğinde haberimizde eş zamanlı olarak güncellenecektir.

ŞEHİT Mİ OLDU?

İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda görevli sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ, tatbikat hazırlığı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Acı haber Tepebaşı ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde oturan ailesine verildi. Görevi başında şehit olan Ülüğ’ün baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımla şehit bilgisi paylaşıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman silah arkadaşımız 25 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığında görevli, Eskişehirli evladımız İkmal Onbaşı Caner Ülüğ’ün görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!