Sözleşmeli personele kadro geliyor! Sözleşmeli memura 4/A kadrosu ne zaman gelecek?

Sözleşmeli personele kadro geliyor! Karar yaklaşık 530 bin kişiyi ilgilendiriyor. Karar 3600 ek göstergeyle beraber gündeme gelmişti. Sözleşmeli memura 4/A kadrosu ne zaman gelecek diye soruluyor. Kamuda çalışan sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi söz konusu.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO GELİYOR!

Yaklaşık 530 bin kadrolu memura kadro gelecek. Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme ile gündeme düşen sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesiyle başlayan çalışmalar halen sürüyor. 3600 ek gösterge çalışmasının yapılmasıyla birlikte sözleşmeli personel de kadroya geçirilecek.

Kamuda görev alan milyonlarca personelin birçok sorunu çözüme kavuşturulurken, bu yeni çalışmalarla birçok dengesizlik de yok edilmiş olacak. Geçmişte yapılan bir çalışma ile 4C kadrosundaki özelleştirmeden gelen personel 4B'li yapılarak kadroya alınmıştı. Şu anda da 4B kadrosundaki sözleşmeli personele 4/A'lı olma imkanı tanınıyor.

SÖZLEŞMELİ MEMURA 4/A KADROSU NE ZAMAN GELECEK?

Toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayında yapılmış ve memurların 3600 ek gösterge zamlarıyla beraber kamuda sözleşmeli olarak çalışan memurların problemleri de gündeme getirilmişti. Bu iki konum toplu sözleşme metnine girmiş ve 2022 sonunda tamamlanacağı belirtilmişti.

Memur-Sen yöneticilerini kabulü esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin'e sözleşmelilerin kadro sorununun çözümü ile ilgili talimatı bildirmişti. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü bürokratlarının çalışmaları tamamlanınca taslağın TBMM'ye sunumu yapılacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİ KADROYA GEÇİRME STATÜSÜNDE KAPSAM NASIL OLACAK?

Yapılacak çalışmalarda şu konuların ön planda olacağı düşünülüyor;

Kamuda bulunan ve 657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili çalışma gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda yer alan sözleşmeli öğretmenler, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçirilecek.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre yerel yönetimlerde belediyelerde çalışan personel de

kadro çalışmasına dahil edilecek.

Kadroya alınmayla birlikte görevde yükselme, kurumlar arası geçiş gibi kısıtlı haklar da sağlanmış olacak.

