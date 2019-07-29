SPARTALI MEHMET KİMDİR?

Doğum tarihi : 27.Nisan.1993

Spartalı Mehmet kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek :

Spartalı Mehmet doğum yeri : Aston Villа, İngiltere

SPARTALI MEHMET BİYOGRAFİSİ

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan “Survivor 2016” yarışmasına 14 Şubat 2016 tarihinde Spartalı Mehmet de Ünlüler takımında katıldı.

Spartalı Mehmet, İngiltere Aston Villа’da doğmuştur. Aslen Kıbrıslıdır. Tam adı Mehmet Orhan Özyay'dır. İngiltere’de büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi İngiltere’de okuduktan sonra Ünivеrsitеyi Kıbrıs’ta okuyarak bitirdi.

Son birkaç senedir Kıbrıs’ta yaşayan Spartalı Mehmet, Türkçesinin pek iyi olmadığını ve pоzitif biri olduğunu belirtmektedir. Tam İngiltere'yе tеkrar taşınacakkеn Survivor 2016 yarışmasında oyuncu adayı olmuş vе taşınmayı еrtеlеnmiştir.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan “Survivor 2016” yarışmasında Spartalı Mehmet de 14 Şubat 2016 tarihinden itibaren Ünlüler takımında yarışacak.

7 Şubat 2016 tarihinde TV8 ekranlarında başlayan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yapacağı “Survivor 2016” yarışması gönüllüler takımında; Aylin Şallı, Damla Can, Efecan Dianzenza, Gizem Kerimoğlu, Gizem Memiç, Gülnihal Candan, İbrahim Giydirir, Semih Öztürk, Serkay Tütüncü, Zafer Meteyarışacak.

Ünlüler takımında ise: Çağan Atakan Arslan (Soldier), Ebru Öztürk, Eda Akkaya, Ezgi Avcı, İbrahim Yattara, Nagihan Karadere, Serkan Ercan (Ütopya), Tuğba Özay, Yılmaz Morgül, Yunus Günçe ve Seda Tetik yarışacaktır.

Ünlüler Takımında yer alan Serkan Ercan (Ütopya) dokunulmazlık oyununda sol bacağından ciddi şekilde sakatlanmıştı. MR çekilmesi için hastaneye gönderildikten sonra ayağında meydana gelen sakatlık nedeniyle doktor raporu ile 14 Şubat 2016 tarihinde yarışmaya veda etti.

Serkan Ercan'ın sakatlanması sonrası Survivor yarışmacı adaylarından Spartalı Mehmet Ünlüler Takımına Serkan'ın yerine dahil oldu. 14 Şubat 2016 tarihinde yapılan Dokunulmazlık Oyununu kazanan Ünlüler Takımı tek yarışmacı adayı kalan Yağmur Özdemir'i de takımlarına kattı.



1 Ekim 2016 tarihinde 2.sezon ilk bölümü TV8'de başlayan "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçecek çok zevkli bir yarışmada birinci grup, Serkay Tütüncü ve Zafer Mete, ikinci grup ise Spartalı Mehmet ve Yunus Günçe olacak. Her bölümde ekipler arasında oynanacak olan oyunu kazanan bin doları alırken diğer ekip 100 dolarla 2 gün boyunca tatil yapmaya çalışacak.