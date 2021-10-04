Spiker Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Ela Rümeysa Cebeci'nin biyografisi...

TV100 spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin kim olduğu merak ediliyor. Ekranların güzel sunucusu son olarak Bebek’te başıboş gezen sokak köpeğinin saldırısına uğradığını açıkladı. Bunun ardından haber sitelerinde ünlü sunucunun ismini görenler "Spiker Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ela Rümeysa Cebeci'nin biyografisi" konu başlıklarını aratmaya başladı. İşte detaylar...

SPİKER ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN BİYOGRAFİSİ...

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen İstanbullu olan Cebeci, ikizler burcudur. 2021 tarihi itibariyle 32 yaşında olan güzel sunucu, 172 cm boyunda ve 56 kilodur. Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlayan Cebeci, daha sonra yine aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve hükumet alanında yüksek lisans yapmıştır. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerinin ardından oyunculuğa ilgi duran Cebeci, Bahçeşehir Üniversitesinde oyunculuk eğitimi alarak dizi sektörüne adım atmıştır. İlk olarak Kanal D’de yayınlanan Kanıt dizisi ile oyunculuğa başlayan ünlü sunucu, daha sonra dönemin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Fetih 1453 adlı filmde rol almıştır. Sırasıyla, FOX TV’de “Bizim Hikaye”, “Kadın”, “Yasak Elma” ve “Şefkat Yerimdar” dizilerinde rol alan Cebeci, şimdilerde TV100 kanalında spikerlik görevini üstleniyor.