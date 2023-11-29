(SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den 'Fatih Terim Fonu' açıklamsı

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan, futbol camiasındaki önemli kişilerin bankacı Seçil Erzan, tarafından dolandırıldığı iddia edilen adı "fatih terim fonu" olarak ta bilinen dolandırıcılık davası ile ilgili (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den açıklama geldi.

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(SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den 'Fatih Terim Fonu' açıklamsı 1

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemdeki yerini koruyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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