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(SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den 'Fatih Terim Fonu' açıklamsı
Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan, futbol camiasındaki önemli kişilerin bankacı Seçil Erzan, tarafından dolandırıldığı iddia edilen adı "fatih terim fonu" olarak ta bilinen dolandırıcılık davası ile ilgili (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den açıklama geldi.
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