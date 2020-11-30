SPK'dan İttifak Holding yönetimine Selva Gıda nedeniyle suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İttifak Holding yöneticisi hakkında holdingin bağlı ortaklığı Selva Gıda Sanayi’ye ait olan Adese Alışveriş Merkezleri paylarının üçüncü kişilere devrinde, halka açık olan şirketin zarara uğratıldığı nedeniyle suç ihbarında bulunulmasına karar verdi. Kurul ayrıca bu işlemden zarar gören diğer ortakların dava açabileceklerini duyurdu.

1 MİLYON 480 BİN ADESE PAYI DEVREDİLDİ

Borsatek.com'un haberine göre, Sermaye Piyasası Kurulu, İttifak Holding’in bağlı ortaklığı Selva Gıda Sanayi’ye ait olan Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret AŞ (ADESE) paylarının devrine ilişkin işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda İttifak Holding'te yatırımcı ilişkilerinden sorumlu üst düzey yönetici Hasan Özülkü ve Umut Utkan adlı kişiler hakkında suç ihbarında bulunulmasına karar verdiğini açıkladı.

SPK tarafından yapılan inceleme sonucunda “Selva Gıda’ya ait 1.480.000 adet ADESE payının 3. kişilere aktarılması neticesinde Selva Gıda’nın ve dolayısıyla İttifak Holding’in en az 13.320.000 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratıldığı” tespit edildi. Karar ve tespitler SPK bülteninde yayınlandı ve yatırımcılara dava açabilecekleri konusunda duyuru yapıldı.

ZARAR UĞRAYANLAR DAVA AÇABİLİR

Kurul, İttifak Holding ile ilgili olarak söz konusu suç nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, suç teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine Türk Ticaret Kanunu’nun 553 üncü maddesi kapsamında dava açabileceklerini duyurdu.

HASAN ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Hasan Özülkü, İtiifak Holding Yönetim Kurulu üyesidir. Muhasebeci olan Özülkü, sermayedeki payı, 0.00065; temsil ettiği pay grubu ise B Grubudur. Özülkü bağımısz üye olmamakla birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi'dir.