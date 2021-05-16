İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine gönderilen Kademeli Normalleşme Tedbirleri konulu genelgeyle, 17 Mayıs Pazartesi günü ile 1 Haziran 2021 tarihleri arasında kademeli normalleşme sürecine geçileceği duyuruldu. Bunun üzerine tam kapanma sürecinde kapanan spor salonlarının durumunu merak eden vatandaşlar internet arama motorlarında Spor salonları ne zaman açılacak 2021? Kademeli normalleşmede spor salonları açık mı, kapalı mı? sorularının cevaplarını araştırıyor. Merak edilen soruların cevapları haberimizde...

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

İçişleri Bakanlığının Kademeli Normalleşme Tedbirleri konulu genelgesine göre spor salonları 1 Haziran 2021 tarihine kadar kapalı olmaya devam edecek.

Bakanlığın genelgesinde spor salonlarının da aralarında bulunduğu şu işyerleri kapalı kalmaya devam edecek:

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE SPOR SALONLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

Kademeli normalleşme süreci 1 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Bu süre sonuna kadar spor salonları kapalı olmaya devam edecek. Bu işyerlerinin faaliyetlerine İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile karar verecek.