Spor Toto 1.Lig: Eyüpspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 1.hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile Denizlispor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Eyüpspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: EYÜPSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in1.haftasında Eyüpspor - Denizlispor maçı 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Eyüp Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Emrah Ünal Çalışır ve Nurettin Dinçer yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.