Spor Toto 1.Lig: Gençlerbirliği -Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 1.hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Altınordu arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Gençlerbirliği – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: GENÇLERBİRLİĞİ – ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in1.haftasında Gençlerbirliği - Altınordu maçı 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Mücadeleyi hakem Can Cengiz yönetecek. Cengiz'in yardımcılıklarını Oğuz Kaan Çalışır ve Ogün Kamacı yapacak.

Zorlu mücadele TRTSpor.com.tr'den şifresiz, olarak izlenebilecek.