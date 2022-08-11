Spor Toto 1.Lig: Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 1.hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Boluspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Manisa FK – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: MANİSA FK– BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in1.haftasında Manisa FK - Boluspor maçı 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 17.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Adem Cinek yönetecek. Cinek'in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Mehmet Şengül yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.