Spor Toto 1.Lig: Boluspor - Manisa FK  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 30.hafta oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Boluspor ile Manisa FK arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: BOLUSPOR – MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Boluspor ile Manisa FK arasında oynanacak maç, 02 Nisan 2022 Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bersan Duran ve Ferdi Karadoruk yapacak.

Zorlu mücadele TRT Avaz kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.