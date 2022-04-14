Spor Toto 1.Lig:Keçiörengücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Keçiörengücü ile Denizlispor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Keçiörengücü – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: KEÇİÖRENGÜCÜ – DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Keçiörengücü ile Denizlispor arasındaki maç, 15 Nisan 2022 Cuma günü Aktepe Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 14.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Dinçer Demir yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.