Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor – Fatih Karagümrük maçı canlı izle, Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor – Fatih Karagümrük maçı canlı izle, Bein Sports HD2 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

ADANA DEMİRSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor – Fatih Karagümrük maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı. Zorlu maçı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz.

ADANA DEMİRSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

SPOR TOTO SÜPER LİG: ADANA DEMİRSPOR– FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor – Fatih Karagümrük maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR– FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Burak, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini.