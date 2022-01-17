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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe ile Altay karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Altay karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fenerbahçe – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: FENERBAHÇE – ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe – Altay maçı 19 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: FENERBAHÇE – ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe – Altay maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: FENERBAHÇE – ALTAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe – Altay maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev alacak.

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