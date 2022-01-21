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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray 1–2 Trabzonspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray 1–2 Trabzonspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray ile Trabzonspor mücadele etti. Maçın ilk yarısında 1-0 öne geçen Galatasaray'a ikinci yarıda cevap veren Trabzonspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine ekledi.

Galatasaray: Fatih Öztürk, Boey (Dk. 88 Yedlin), Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 88 Morutan), Cicaldau (Dk. 70 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 62 Babel)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil (Dk. 46 Siopis), Puchacz, Berat Özdemir (Dk. 46 Ahmetcan Kaplan), Dorukhan Toköz (Dk. 79 Yunus Mallı), Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Goller: Dk. 31 Cicaldau (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 84 Bakasetas, Dk. 90 Visca (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Uğurcan Çakır, Dk.30 Denswil, Dk. 41 Peres, Dk. 90+2 Yunus Mallı (Trabzonspor), Dk. 58 Marcao, Dk. 80 Fatih Öztürk (Galatasaray)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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