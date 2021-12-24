Spor Toto Süper Lig: İttifak Holding Konyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta içi oynanan 18.hafta maçlarının ardından devam edecek. Bu kapsamda İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan İttifak Holding Konyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 20.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Erkan Kan yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.