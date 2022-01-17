Spor Toto Süper Lig: Kayserispor – Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kayserispor ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kayserispor – Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: KAYSERİSPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor – Medipol Başakşehir maçı 19 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: KAYSERİSPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor – Medipol Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: KAYSERİSPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor – Medipol Başakşehir maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını İlker Takpak ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Adnan Deniz Karatepe görev alacak.