Spor Toto Süper Lig: Konyaspor – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Konyaspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Konyaspor – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: KONYASPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor – Adana Demirspor maçı 18 Ocak 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: KONYASPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor – Adana Demirspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: KONYASPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor – Adana Demirspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Selahattin Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev alacak.