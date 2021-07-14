Spor Toto Süper Lig Trabzonspor fikstür 2021- 2022 | Trabzonspor'un derbi maçları ne zaman ? Süper Lig'de 2021-2022 futbol sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Riva'da yapılan kura çekimiyle yeni sezonun startı verilmiş oldu. Maçların tarihlerinin belli olduğu fikstür çekimi sonucunda sporseverler "Trabzonspor'un derbi maçları ne zaman ?" sorusunu sormaya başladı. İşte Spor Toto Süper Lig Trabzonspor fikstür 2021- 2022

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Süper Lig'de 2021-2022 futbol sezonunda fikstürün belirlenmesi için Riva'da kura çekimi gerçekleştirildi. 20 takımın yer alacağı Spor Toto Süper Lig'de takımlar 38 maç oynayacak. Kura çekimi sonucunda merakla beklenen Beşiktaş'ın yeni sezon fikstürü ve derbi tarihleri de belli oldu. İşte Beşiktaş'ın fikstürü... SPOR TOTO SÜPER LİG TRABZONSPOR'UN DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN 2021 - 2022? 4. hafta: Trabzonspor- Galatasaray 9. hafta: Trabzonspor- Fenerbahçe 12. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor 23. hafta: Galatasaray- Trabzonspor 28. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor 31. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş süper lig fikstürderbi