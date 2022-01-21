Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor – Beşiktaş canlı izle | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor – Beşiktaş canlı izle | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor Bein Sports HD1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

SPOR TOTO SÜPER LİG: YENİ MALATYASPOR – BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda başladı. Hakem Zorbay Küçük'ün yönetiyor. yayınlanıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İbrahim Bozbey yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yiğit Arslan görevlendirildi.

SPOR TOTO SÜPER LİG: YENİ MALATYASPOR – BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

YENİ MALATYASPOR İLK 11

25. ERTAÇ ÖZBİR

3. PHILIP GAMELI AWUKU

7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ

8. AABID RAYANE

16. SADIK ÇİFTPINAR

18. MEHDI EMBARECK ZEFFANE

24. OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE

26. SEMİH KAYA

44. MOUNIR CHOUIAR

45. KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN

94. NOUHA DICKO

Yedekler

22. ABDULSAMED DAMLU

30. BENJAMIN TETTEH

6. RAHMAN BUĞRA ÇAĞIRAN

9. KENAN ÖZER

10. ADEM BÜYÜK

14. STEPHEN PATRICK MALLAN

17. MERT ÖRNEK

66. JOSPIN NSHIMIRIMANA

77. MERT MİRAÇ ALTINTAŞ

80. MUHAMMED EMİN SARIKAYA

BEŞİKTAŞ İLK 11

30. ERSİN DESTANOĞLU

2. VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER

3. RIDVAN YILMAZ

5. JOSEF DE SOUZA DIAS

9. MICHY BATSHUAYI ATUNGA

15. MIRALEM PJANIC

18. RACHID GHEZZAL

20. NECİP UYSAL

24. DOMAGOJ VIDA

28. KENAN KARAMAN

90. ALEX TEIXEIRA SANTOS

YEDEKLER

61. EMRE BİLGİN

4. FRANCISCO JAVIER MONTERO RUBIO

10. OĞUZHAN ÖZYAKUP

11. GÖKHAN TÖRE

12. CAN BOZDOĞAN

13. ATIBA HUTCHINSON

17. CYLE CHRISTOPHER LARIN

46. SERDAR SAATÇI

50. GÜVEN YALÇIN

65. EMİRHAN İLKHAN

Teknik Sorumlu

ÖNDER KARAVELİ