Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor – Beşiktaş canlı izle | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor – Beşiktaş canlı izle | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor – Beşiktaş canlı izle | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor Bein Sports HD1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.
SPOR TOTO SÜPER LİG: YENİ MALATYASPOR – BEŞİKTAŞ CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda başladı. Hakem Zorbay Küçük'ün yönetiyor. yayınlanıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İbrahim Bozbey yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yiğit Arslan görevlendirildi.
SPOR TOTO SÜPER LİG: YENİ MALATYASPOR – BEŞİKTAŞ CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebiliyor.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
YENİ MALATYASPOR İLK 11
25. ERTAÇ ÖZBİR
3. PHILIP GAMELI AWUKU
7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ
8. AABID RAYANE
16. SADIK ÇİFTPINAR
18. MEHDI EMBARECK ZEFFANE
24. OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE
26. SEMİH KAYA
44. MOUNIR CHOUIAR
45. KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN
94. NOUHA DICKO
Yedekler
22. ABDULSAMED DAMLU
30. BENJAMIN TETTEH
6. RAHMAN BUĞRA ÇAĞIRAN
9. KENAN ÖZER
10. ADEM BÜYÜK
14. STEPHEN PATRICK MALLAN
17. MERT ÖRNEK
66. JOSPIN NSHIMIRIMANA
77. MERT MİRAÇ ALTINTAŞ
80. MUHAMMED EMİN SARIKAYA
BEŞİKTAŞ İLK 11
30. ERSİN DESTANOĞLU
2. VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER
3. RIDVAN YILMAZ
5. JOSEF DE SOUZA DIAS
9. MICHY BATSHUAYI ATUNGA
15. MIRALEM PJANIC
18. RACHID GHEZZAL
20. NECİP UYSAL
24. DOMAGOJ VIDA
28. KENAN KARAMAN
90. ALEX TEIXEIRA SANTOS
YEDEKLER
61. EMRE BİLGİN
4. FRANCISCO JAVIER MONTERO RUBIO
10. OĞUZHAN ÖZYAKUP
11. GÖKHAN TÖRE
12. CAN BOZDOĞAN
13. ATIBA HUTCHINSON
17. CYLE CHRISTOPHER LARIN
46. SERDAR SAATÇI
50. GÜVEN YALÇIN
65. EMİRHAN İLKHAN
Teknik Sorumlu
ÖNDER KARAVELİ