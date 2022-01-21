Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Yeni Malatyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: YENİ MALATYASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: YENİ MALATYASPOR– BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: YENİ MALATYASPOR– BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yiğit Arslan görev alacak.