Spor Yorumcusu Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? İnstagram hesabı ne? Alp Pehlivan Biyografisi

TRT Spor ve A spor yorumcusu Alp Pehlivan, bilgi birikimi ve nokta atışı yorumlarıyla taraftarları ekrana kilitlemeyi başarmıştır. Alp Pehlivan'ın kariyer hayatını ve özel yaşamını merak edenler internette araştırmalar yapıyor. Peki, Spor Yorumcusu Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? İnstagram hesabı ne? sorularını araştırmaktadır. İşte, Alp Pehlivan Biyografisi...

ALP PEHLİVAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI? İNSTAGRAM HESABI NE? ALP PEHLİVAN BİYOGRAFİSİ

Eski kaleci olan Alp Pehlivan şimdilerde spor yorumculuğu yapmaktadır. Futbol yorumlarıyla gündem yaratan Alp Pehlivan, 7 Haziran 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 66 yaşındaki Pehlivan kalecilik kariyerini sonlandırdıktan sonra spor yorumculuğuna geçiş yapmıştır. En son 2003 sezonunda Fatih Karagümrük forması ile futbol hayatını sonlandırmıştır.

Futbol kariyerinin ardından Kaleci antrenörlüğü ve teknik direktörlük diploması almıştır. Adana Demirspor, Pendikspor, Mersin İdman Yurdu, Karagümrükspor ve Kahramanmaraşspor takımlarını çalıştırmıştır.

Akılcı yorumları ile dikkatleri çeken Alp Pehlivan, TRT Spor'da ve çeşitli televizyon kanallarında spor yorumculuğu yapmaktadır. Alp Pehlivan'ın aslen nereli olduğuna dair bir bilgi bulunmazken, Okan isminde bir oğlu olduğu bilinmektedir.

Alp Pehlivan'ın kalecilik yaptığı takımlar.

Karagümrük

Zonguldakspor

Güngören Belediyespor

Mersin İdmanyurdu

İstanbulspor

Kasımpaşa

Beykoz

Eyüpspor

Maltepespor

Öte yandan, Alp Pehlivan'ın @alp.pehlivan1 kullanıcı adı ile bir instagram hesabı vardır.