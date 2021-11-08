Spora teşvik için soyundular! Kadın sporcular çoraptan başka bir şey giymeden seksi pozlar verdi!

Kadın rugby takımı kadın bedeninin tabu olarak görülmesinin önüne geçmek ve pandemiden dolayı aylardır kapalı kalan kulüplerine bağış toplamak için, takvim çekiminde çıplak pozlar verdi.

KADINLARI RUGBY OYNAMAYA TEŞVİK ETMEK İÇİN SOYUNDULAR

Çoğu insan tanıtım için ilgiyi Facebook reklamlarından veya bir posterden fayda sağlarken kadın rugby takımı diğer kadınları da rugby oynamaya teşvik etmek için soyunarak poz verdi. Takımdan Carlisle Cougars, üstsüz ve çoraplarından başka bir şey giymeden seksi pozlar verdi.

"KADIN RUGBİSİNİ TANITMAK VE GÜÇLÜ BEDENLERİMİZİ KUTLAMAK İÇİN HARİKA BİR YOL"

26 yaşındaki kaptan yardımcısı Hannah Farrell, kulüp için bağış toplamaya yardımcı olmak adına böyle bir yöntem belirlediklerini ve sahada daha güçlü hissettiklerini söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse, yıllardır takvime çıplak pozlar vermekle ilgili şakalar yapardık, ancak bir türlü bu fikre alışamamıştık. Her zaman bunun çok eğlenceli olacağını ve kulüp için para toplamanın, kadın ragbisini tanıtmanın ve güçlü bedenlerimizi kutlamanın harika bir yol olacağını düşündük. Covid'den sonra kulüp uzun bir süre kapalı kaldı, bu yüzden artık bunu yapmanın, kulüp için para toplamanın ve kadınları ragbi denemeye teşvik etmenin zamanının geldiğini düşündük."

"İLK FOTOĞRAF ÇEKİLDİKTEN SONRA RAHATLADIK"

Carlisle Cougars, fotoğraf çekiminde 'oldukça gergin' olduklarını belirtirken, diğer bir oyuncu Hannah ise şöyle konuştu:"Ancak ilk fotoğrafı çekildikten sonra rahatlayabildik. Biraz Hollanda cesareti için Prosecco akıttık. Çekim sonunda kıyafetlerimizi giymedik. Hepimiz kendimizi çok güçlü ve kendimizden emin hissediyorduk.”

Takımın destekleyicisi olan 14 tane yerel işletme takıma fotoğraf konusunda yardımcı oldu ve fon sağladı.

"AMACIMIZ HER KADININ RUGBİ OYNAYABİLECEĞİNİ GÖSTERMEKTİ"

Hannah,"Amacımız, diğer kadınlara şekil, boyut veya deneyim ne olursa olsun herkesin ragbi oynayabileceğini göstermekti. İster beş, ister 500 metre koşun, bir ragbi takımında her zaman sizin için bir yer vardır. Ragbi deneyimleri ne olursa olsun oyuncuları kabul ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Oyuncularımız 18 ila 40 yaşları arasında, bazıları anne, kız kardeş, eş ve teyzelerden oluşuyor." şeklinde teşvik edici bir konuşma yaptı:

Kaptan yardımcısı, farklı yaşam tarzlarına sahip birçok oyuncuya sahip olduklarını belirterek,"Kadınların üzerinde çok fazla sorumluluk var, aile ve iş gibi. Bu yüzden ragbi kendinize güvenmenizi sağlayan, gerginliği üstünüzden atan ve formda kalmanızı sağlayan bir spordur." dedi.