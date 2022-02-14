Sporting Lisbon 0–5 Manchester City | Maç sonucu, özeti

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı son 16 turu karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu doğeultuda, İngiltere temsilcisi Manchester City, Jose Alvalade Stadı'nda konuk olduğu Sporting Lizbon'u 5-0 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı.

İngiltere temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Riyad Mahrez, 17. ve 44. dakikalarda Bernardo Silva, 32. dakikada Phil Foden ve 58. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında, deplasmanda ilk yarıyı 4 gol farkla önde kapatan ilk takım oldu.

Maçın özetini izlemek için tıklayınız