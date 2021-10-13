Sporting'in oyuncusundan Beşiktaş'la ilgili çarpıcı açıklamalar: "Karşımıza çıkabilecek her şeye hazırız"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, gruptaki 3. maçında Portekiz ligi ekiplerinden Sporting Lizbon ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Bu zorlu karşılaşmayı kazanarak gruptan çıkma umutlarını sürdürmek isteyen siyah beyazlı temsilcimiz çalışmalarını sürdürürken, Sporting Lizbon'un futbolcusu Nuno Santos da maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRLÜ ZORLUKLA BAŞA ÇIKABİLECEK BİR TAKIMIMIZ VAR"

Beşiktaş'ı yenebileceklerini ifade eden Portekizli futbolcu, "Şu anda takım hazır durumda. Her türlü zorlukla başa çıkabilecek bir takımımız var. Maç maç bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı gelince onu, lig maçı gelince onu düşünüyoruz. Şimdi Belenenses ile oynayacağız, rakibimize saygı duyuyoruz. Ancak kazanıp, Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir çarpışmaya çıkacağız. Beşiktaş maçında galibiyet için büyük bir hevesle sahada olacağız. Çok kaliteli oyuncularımız var ve karşımıza çıkabilecek her şeye hazırız." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş ile Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 3. maçlarında 19 Ekim Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.