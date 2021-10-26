Squid Game dizisine tepki gösteren Bergüzar Korel'e Esra Ceyhan'dan Binbir Gece göndermesi! "Ne çabuk unuttun"

Son zamanların en çok konuşulan ve tüm dünyada yüksek izlenme oranlarına ulaşa Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, çocuklarda şiddet eylemlerini artırdığı gerekçesiyle tartışmalara yol açtı. Diziyle ilgili konuşan ünlü oyuncu Bergüzar Korel de tepki gösterdi.

"ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Üçüncü çocuğuna kavuşmak için gün sayan 39 yaşındaki ünlü oyuncu Bergüzar Korel, , 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Duyduklarıma inanamıyorum. Squid Game izlemeyen çocuk yok. İki gün önce ilk kez açtık ve aklı başında bir ebeveynin çocuğuna bu diziyi nasıl izlemesine izin verdiğini anlamış değilim." yorumunda bulundu.

"ŞİMDİ AHKAM KESİYOR"

Oyuncunun bu paylaşımının ardından ünlü sunucu Esra Ceyhan'dan beklenmeyen bir çıkış geldi. Korel'i Binbir Gece dizisi üzerinden eleştiren Ceyhan, "Ne çabuk unuttuk! Ne ahlaksız teklifleri, ne aile içi yasak aşkları, ne şiddetin feriştahını içerek berbat dizileri. Çatır çatır ailecek bu saçmalıklar izlendi. Bunlardan birinde rol alan bir kadın oyuncu da bu günlerde şu zararlı bu yararlı aman çocuklar izlemesin diye ahkam kesiyor. Yahu sen içinde yer aldığın dizinin hikayesini ne çabuk unuttun." dedi.