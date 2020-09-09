Sri Lanka'nın hibe ettiği "Seylan çayı" Lübnan'ı karıştırdı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Sri Lanka'nın hibe ettiği "Seylan çayının" Cumhurbaşkanlığı muhafızlarına dağıtılması sosyal medyada yoğun tepkilere yol açtı.

Sri Lanka, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlamanın ardından Lübnan'a 1675 kilogram "Seylan çayı" yardımında bulundu.

Yerel basının son günlerde Sri Lanka'dan gelen çayın kimlere gittiğine yönelik soruları gündeme getirmesiyle başlayan tartışma sosyal medyada giderek büyüdü.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, konuya açıklık getirmek amacıyla yaptığı yazılı açıklamada, Seylan çayı dağıtımına dair sosyal medya üzerinden kasıtlı karalama kampanyası başlatıldığını ifade etti.

Açıklamada, Sri Lanka'nın Lübnan'a yaptığı yardımlar arasında 1675 kilogram çayın Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a hediye edildiği, daha sonra söz konusu çayın Cumhurbaşkanlığı muhafızlarının aileleriyle paylaşıldığı belirtildi.

Çayın Cumhurbaşkanı Avn'a hediye olarak değil Beyrut'taki patlamadan zarar görenler için geldiğini savunan Lübnanlı sosyal medya aktivistleri ise Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamanın önceki açıklamasıyla çeliştiğini savundular.

- Sosyal medyadaki tepkiler

Seylan çayı, bugün Lübnan'da sosyal medyada en çok paylaşılan konu oldu.

Beyrut'taki patlamanın ardından istifa eden milletvekili Paula Yakubyan da sosyal medyada tepki gösterenler arasında yer aldı.

Yakubyan, "Seylan çayı, tabii ki muhtaç olmayanlara hediye olarak değil Lübnanlılara ve özellikle de patlamadan etkilenenlere gönderildi. Yardımları etrafındakilere dağıtman (Cumhurbaşkanı Avn) ayıptır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından Sri Lanka'nın Beyrut Büyükelçisi'ni 24 Ağustos'ta Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ederek yardımlarından ötürü teşekkür etmişti.

Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sri Lanka'nın Beyrut'taki patlamadan etkilenenler için 1675 kilogram Seylan çayı yardımında bulunduğu ve bu tür yardımlarla iki ülkenin halkları arasındaki dostluğun pekiştirildiği ifade edilmişti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.