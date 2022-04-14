Stacey Gwilliam ölmeden toprağa gömüldü, filmlere konu olacak şekilde kurtuldu! ama ölüm yakasını bırakmadı

34 yaşındaki Stacey Gwilliam 2015 yılında evlenme teklifi almıştı. Herşey yolunda giderken nişanlısı Keith Hughes ile evlenme teklifinden birkaç gün sonra, Güney Galler'deki Gower Yarımadası'ndaki Caswell Koyu'nda yürüyüşe çıktı. İkili arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı.

Gwilliam, nişanlısı Keith Hughes tarafından saldırıya uğradı. Nişanlısı genç kadını önce boğmaya çalıştı sonra mezara gömdü.

Gwilliam, nişanlısının onu gömdüğü mezardan tırnaklarıyla kazıyarak kurtulmuştu. Hastaneye kaldırılan Stacey, 14 gün komada kalmıştı. 26 gün sonunda taburcu edilen Stacey, uzun bir süre baston yardımıyla yürüdü.

Stacey Gwilliam yaşadıklarını anlattı; "Üzerime dallar ve çalılar kondu. Kalp atışlarımı ve arka planda denizin sesini duyabiliyordum. Sanki her şey ağır çekimdeydi. Nefes alamıyordum, hareket edemiyordum. Felç olmuştum. Kalkmaya çalıştım ama kalkamadım. Olduğum yerden çıkmak için tırnaklarımı kullanmak zorunda kaldım. Yapabileceğim tek şey buydu. İtmeye çalıştım ama gücüm yoktu. Kesinlikle korkunçtu ama sadece hayatıma devam etmek istiyorum. Bana yaptıklarını asla ama asla unutmayacağım."

Vahşi olaydan filmlere konu olacak şekilde kurtulan genç kadın ne yazık ki ölümün pençesine düştü. Geçtiğimiz Kasım ayında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Adli tabip, Stacey'nin akciğerinden rahatsız olduğu ve solunum sıkıntıları çektiği söyledi. Polis ekipleri Stacey Gwilliam'ın ölümünde şüpheli bir durum olmadığını söyledi.