Stajer avukat Ece 7'nci kattan düşerek can verdi!

Göztepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda gece yarısı meydana gelen olayda iddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ece Baş, 7'nci kattan beton zemine düştü. Olayı gören apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı, sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi. Yapılan müdahaleler sonucu görevliler, Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı noktada güvenlik önlemi alırken ailesi sinir krizi geçirdi. Ece Baş'ın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze, Baş'ın yakınları tarafından teslim alındı.

KOMŞULAR AİLESİNE HABER VERDİ

Psikolojik sorunlar yaşadığı söylenen Baş'ın daha öncede hap içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Stajer avukat olduğu belirtilen Baş'ın olay günü ailesiyle birlikte evde olduğu, annesinin kızının düşerek öldüğünü komşuların haber vermesi ile öğrendiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.