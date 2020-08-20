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Star Tv yayın akışı Cuma | Star Tv bugün ne var? 21 Ağustos Cuma yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 21 Ağustos Cuma günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 21 Ağustos Cuma Star TV yayın akışı

Star Tv yayın akışı Cuma | Star Tv bugün ne var? 21 Ağustos Cuma yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 21 Ağustos Cuma Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı... 

STAR TV 21 Ağustos Cuma 2020 Yayın Akışı

07:00 İki Aİle

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:45 Star Haber

22:00 Devlet Kuşu

23:45 Medcezir

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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